Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072220 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-17/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины, на объективе повреждена декоративная накладка оправы передней линзы, задняя крышка SIGMA 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137220 Тип объектива стандартный Фокусное расстояние постоянное Мин. фокусное расстояние 50 мм Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м Углы обзора Минимальный угол обзора 47 град.мин Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8 Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8 Минимальная диафрагма (F) 16 Число лепестков диафрагмы 7 Крепление Байонет Nikon F Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм Линзы Число групп элементов 6 Число элементов 7 Число асферических элементов 1 Размеры и вес Диаметр 72 мм Длина 52.5 мм Вес 185 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 # 2811865 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, документация, коробка Гарантия от 14 до 90 дней.

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