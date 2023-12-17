Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072220
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-17/02
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины, на объективе повреждена декоративная накладка оправы передней линзы, задняя крышка SIGMA
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137220
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 47 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 7
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 72 мм
Длина 52.5 мм
Вес 185 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 2811865
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, документация, коробка
Гарантия от 14 до 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.