Светофильтр Nicna Wide Band Fader ND W 58mm (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076255 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-10

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования. 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Нейтрально-серый (ND) фильтр уменьшает количество света, попадающего в объектив, без изменения цветопередачи. Он позволяет использовать длинные выдержки для создания эффектов размытия и широкие диафрагмы при ярком освещении. Идеален для пейзажной, портретной и архитектурной фотографии. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; следы использования.

Гарантия 14 дней.

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