Литий-ионная аккумуляторная батарея Neewer T-LP-E6NH – аналог оригинального Canon LP-E6NH. Совместима со многими камерами Canon, а также с некоторыми камерами, мониторами и осветительными приборами других производителей. Напряжение 7.2 В, емкость 2400 мАч. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках.

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7, ограниченная совместимость с EOS R5 Mark II (доступны не все режимы съемки)

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

Другие модели, использующие батареи типа LP-E6

Комплектация: