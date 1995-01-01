Литий-ионная аккумуляторная батарея Neewer T-LP-E6NH – аналог оригинального Canon LP-E6NH. Совместима со многими камерами Canon, а также с некоторыми камерами, мониторами и осветительными приборами других производителей. Напряжение 7.2 В, емкость 2400 мАч. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7, ограниченная совместимость с EOS R5 Mark II (доступны не все режимы съемки)
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.
- Другие модели, использующие батареи типа LP-E6
Комплектация:
- Аккумулятор Neewer T-LP-E6NH
- Кабель USB-A / USB-C