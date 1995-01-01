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Зарядное устройство Neewer + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч

  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
  • + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
Код товара:УТ-00083764
Артикул:NWR9583-10089574

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект из 2 литиевых аккумуляторов типа NP-FW50 емкостью 1100 мАч и зарядного устройства c USB интерфейсом позволит вам снимать долго и подзаряжаться на ходу. USB вход дает возможность заряжать батареи как дома, так и в дороге: от сетевых или автомобильных адаптеров, USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов и других источников. Два аккумулятора могут заряжаться одновременно, необходим ток 5В 2.1А. Два светодиодных индикатора показывают ход зарядки: заряжается / заряжено. Батареи и зарядное устройство оснащены многоуровневой защитой от перегрева, избыточного заряда, глубокого разряда, коротких замыканий, скачков напряжения и так далее.

Совместимые модели Sony:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

Характеристики

  • Аккумуляторы
    • Емкость: 1100 мАч
  • Зарядное устройство
    • Вход: USB micro B
    • Входной ток: 5В 2.1А
    • Размеры: 115 х 68 х 18 мм
    • Вес: 55 г

Комплектация:

  • 2х аккумулятора типа NP-FW50
  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB micro B