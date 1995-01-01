Зарядное устройство Neewer + 2 аккумулятора NP-FW50, 1100 мАч
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Описание
Комплект из 2 литиевых аккумуляторов типа NP-FW50 емкостью 1100 мАч и зарядного устройства c USB интерфейсом позволит вам снимать долго и подзаряжаться на ходу. USB вход дает возможность заряжать батареи как дома, так и в дороге: от сетевых или автомобильных адаптеров, USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов и других источников. Два аккумулятора могут заряжаться одновременно, необходим ток 5В 2.1А. Два светодиодных индикатора показывают ход зарядки: заряжается / заряжено. Батареи и зарядное устройство оснащены многоуровневой защитой от перегрева, избыточного заряда, глубокого разряда, коротких замыканий, скачков напряжения и так далее.
Совместимые модели Sony:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
Характеристики
- Аккумуляторы
- Емкость: 1100 мАч
- Зарядное устройство
- Вход: USB micro B
- Входной ток: 5В 2.1А
- Размеры: 115 х 68 х 18 мм
- Вес: 55 г
Комплектация:
- 2х аккумулятора типа NP-FW50
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB micro B