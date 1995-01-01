Комплект из 2 литиевых аккумуляторов типа EN-EL15 емкостью 2100 мАч и зарядного устройства c USB интерфейсом позволит вам снимать долго и подзаряжаться на ходу. USB вход позволит заряжать батареи как дома, так и в дороге: от сетевых или автомобильных адаптеров, USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов и других источников. Два аккумулятора могут заряжаться одновременно, необходим ток 5В 2.1А. Два светодиодных индикатора показывают ход зарядки: заряжается / заряжено. Батареи и зарядное устройство оснащены многоуровневой защитой от перегрева, избыточного заряда, глубокого разряда, коротких замыканий, скачков напряжения и так далее.

Совместимые камеры:

Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15

Характеристики

Аккумуляторы Емкость: 2100 мАч Размеры: 52 х 38 х 19 мм Вес: 80 г

Зарядное устройство Вход: USB micro B Входной ток: 5В 2.1А Размеры: 115 х 68 х 18 мм Вес:55 г



Комплектация: