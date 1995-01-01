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Зарядное устройство Neewer + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч

  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
  • + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
Код товара:УТ-00083762
Артикул:NWR9583-10089575

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект из 2 литиевых аккумуляторов типа EN-EL15 емкостью 2100 мАч и зарядного устройства c USB интерфейсом позволит вам снимать долго и подзаряжаться на ходу. USB вход позволит заряжать батареи как дома, так и в дороге: от сетевых или автомобильных адаптеров, USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов и других источников. Два аккумулятора могут заряжаться одновременно, необходим ток 5В 2.1А. Два светодиодных индикатора показывают ход зарядки: заряжается / заряжено. Батареи и зарядное устройство оснащены многоуровневой защитой от перегрева, избыточного заряда, глубокого разряда, коротких замыканий, скачков напряжения и так далее.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15

Характеристики

  • Аккумуляторы
    • Емкость: 2100 мАч
    • Размеры: 52 х 38 х 19 мм
    • Вес: 80 г
  • Зарядное устройство
    • Вход: USB micro B
    • Входной ток: 5В 2.1А
    • Размеры: 115 х 68 х 18 мм
    • Вес:55 г

Комплектация:

  • 2х аккумулятора типа EN-EL15
  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB micro B