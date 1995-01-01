Зарядное устройство Neewer + 2 аккумулятора EN-EL15 2100 мАч
Товар не найден
Характеристики
Описание
Комплект из 2 литиевых аккумуляторов типа EN-EL15 емкостью 2100 мАч и зарядного устройства c USB интерфейсом позволит вам снимать долго и подзаряжаться на ходу. USB вход позволит заряжать батареи как дома, так и в дороге: от сетевых или автомобильных адаптеров, USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов и других источников. Два аккумулятора могут заряжаться одновременно, необходим ток 5В 2.1А. Два светодиодных индикатора показывают ход зарядки: заряжается / заряжено. Батареи и зарядное устройство оснащены многоуровневой защитой от перегрева, избыточного заряда, глубокого разряда, коротких замыканий, скачков напряжения и так далее.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15
Характеристики
- Аккумуляторы
- Емкость: 2100 мАч
- Размеры: 52 х 38 х 19 мм
- Вес: 80 г
- Зарядное устройство
- Вход: USB micro B
- Входной ток: 5В 2.1А
- Размеры: 115 х 68 х 18 мм
- Вес:55 г
Комплектация:
- 2х аккумулятора типа EN-EL15
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB micro B