Набор цветных светофильтров для накамерных вспышек с прямоугольной формой головки. Универсальный держатель на базе липучек-велкро подходит для вспышек стандартного (не миниатюрного) размера. Лента велкро двусторонняя: если вы используете фильтры часто, вы можете отклеить белую сторону, чтобы черная сторона лучше прилегала к вспышке и крепче держалась на ней. Если используете фильтры от случая к случаю – оборачивайте ленту белой стороной вверх.

Использование цветного света позволяет придать вашим фотографиям особую атмосферу, сделать их более яркими и интересными. Цветное освещение можно использовать и в качестве основного света, и для создания точечных акцентов, задней (контурной) подсветки, подсветки волос и плеч, освещения фона. Комбинируя фильтры разных цветов, можно получить еще больше оттенков.

Весь набор очень компактно складывается и практически не занимает места: неиспользуемые фильтры складываются в специально выделенный для них кармашек.