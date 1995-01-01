Компактный, недорогой и очень простой в обращении осветитель Neewer CN-160. Вы можете использовать его в башмаке своей камеры в качестве фронтального заполняющего света или на выносе, для создания более сложного светового рисунка или для подсветки фона. Для этог предусмотрен наклонный кронштейн со стандартной «пяткой» и штативное гнездо 1/4". На панели под микролинзами расположено 120 светодиодов холодного дневного свечения (5600К), с помощью оранжевого светофильтра можно получить теплый свет (3200К), а для смягчения света в комплекте идет белый матовый рассеиватель.

Прибор работает от 1 аккумулятора типа NP-F (NP-F550, NP-F750, NP-F970 и так далее) или от 6 батареек АА 1.5В (не работает от Ni-MH аккумуляторов АА 1.2В) – источники питания и зарядные устройства в комплект не входят. Управления яркостью свечения осуществляется c помощью диска на боковой панели, а 4 светодиода с тыльной стороны корпуса позволяют проверить оставшийся уровень заряда.

Характеристики