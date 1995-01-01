Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Neewer CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт

  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
  • CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
Код товара:УТ-00083766
Артикул:NWR5258-10101730

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный, недорогой и очень простой в обращении осветитель Neewer CN-160. Вы можете использовать его в башмаке своей камеры в качестве фронтального заполняющего света или на выносе, для создания более сложного светового рисунка или для подсветки фона. Для этог предусмотрен наклонный кронштейн со стандартной «пяткой» и штативное гнездо 1/4". На панели под микролинзами расположено 120 светодиодов холодного дневного свечения (5600К), с помощью оранжевого светофильтра можно получить теплый свет (3200К), а для смягчения света в комплекте идет белый матовый рассеиватель.

Прибор работает от 1 аккумулятора типа NP-F (NP-F550, NP-F750, NP-F970 и так далее) или от 6 батареек АА 1.5В (не работает от Ni-MH аккумуляторов АА 1.2В) – источники питания и зарядные устройства в комплект не входят. Управления яркостью свечения осуществляется c помощью диска на боковой панели, а 4 светодиода с тыльной стороны корпуса позволяют проверить оставшийся уровень заряда.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 9.6 Вт
  • Освещенность: 900 лк (на 1 м, без диффузора или оранжевого фильтра)
  • Световой поток: 660 лм
  • Цветовая температура: 5600К, с оранжевым фильтром – 3200К
  • Регулировка мощности: 0-100", плавная
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа NP-F или 6 щелочных батарей АА 1.5В (не входят в комплект)
  • Работа от сети: нет
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4" + в башмак для аксессуаров
  • Материал корпуса: АБС пластик
  • Вес: 240 г (без питания)
  • Размеры: 15 х 14.1 х 6.2 см
  • Комплектация: осветитель, документация
  • Страна производства: Китай