Осветитель Neewer CN-160, светодиодный, 5600К / 3200К, 9.6 Вт
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Характеристики
Описание
Компактный, недорогой и очень простой в обращении осветитель Neewer CN-160. Вы можете использовать его в башмаке своей камеры в качестве фронтального заполняющего света или на выносе, для создания более сложного светового рисунка или для подсветки фона. Для этог предусмотрен наклонный кронштейн со стандартной «пяткой» и штативное гнездо 1/4". На панели под микролинзами расположено 120 светодиодов холодного дневного свечения (5600К), с помощью оранжевого светофильтра можно получить теплый свет (3200К), а для смягчения света в комплекте идет белый матовый рассеиватель.
Прибор работает от 1 аккумулятора типа NP-F (NP-F550, NP-F750, NP-F970 и так далее) или от 6 батареек АА 1.5В (не работает от Ni-MH аккумуляторов АА 1.2В) – источники питания и зарядные устройства в комплект не входят. Управления яркостью свечения осуществляется c помощью диска на боковой панели, а 4 светодиода с тыльной стороны корпуса позволяют проверить оставшийся уровень заряда.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 9.6 Вт
- Освещенность: 900 лк (на 1 м, без диффузора или оранжевого фильтра)
- Световой поток: 660 лм
- Цветовая температура: 5600К, с оранжевым фильтром – 3200К
- Регулировка мощности: 0-100", плавная
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа NP-F или 6 щелочных батарей АА 1.5В (не входят в комплект)
- Работа от сети: нет
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4" + в башмак для аксессуаров
- Материал корпуса: АБС пластик
- Вес: 240 г (без питания)
- Размеры: 15 х 14.1 х 6.2 см
- Комплектация: осветитель, документация
- Страна производства: Китай