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Фон Neewer BD-0609, тканевый, 1.8x2.8 м, черный

  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
  • BD-0609, тканевый, 1.8 x 2.8 м, черный
Код товара:УТ-00083758
Артикул:NWR8365-10083665

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Черный тканевый фон шириной 1.8 и длиной 2.8 метра будет наиболее актуален для выездной фотографии, поскольку компактно складывается, мало весит (в сравнении с рулонными бумажными фонами) и легко перемещается по локации. Черный фон отлично подходит для съемки в низком ключе (Low Key), мягкая текстура ткани хорошо поглощает свет, предотвращая появление бликов, паразитной засветки. Фон легко устанавливается на «ворота» из двух стоек: центральная перекладина просто пропускается в прошитый рукав. Фон также прошит по всему периметру для защиты от разрывов. Обратите внимание: стойки не входят в комплект.

При загрязнении фон можно стирать в машинке (при температуре не выше 40° С), а для разглаживания складок лучше всего использовать ручной отпариватель (в режиме для синтетики).

  • Материалы: полиэстер
  • Размеры: 1.8 х 2.8 м
  • Цвет: черный