Фон Neewer BD-0609, тканевый, 1.8x2.8 м, белый
Код товара:УТ-00083759
Артикул:NWR8365-10083666
Товар не найден
Характеристики
ЦветБелый
Описание
Белый тканевый фон шириной 1.8 и длиной 2.8 метра будет наиболее актуален для выездной фотографии, поскольку компактно складывается, мало весит (в сравнении с рулонными бумажными фонами) и легко перемещается по локации. Белый фон отлично подходит для съемки в высоком ключе (High Key). Он легко устанавливается на «ворота» из двух стоек: центральная перекладина просто пропускается в прошитый рукав. Фон также прошит по всему периметру для защиты от разрывов. Обратите внимание: стойки не входят в комплект.
При загрязнении фон можно стирать в машинке (при температуре не выше 40° С), а для разглаживания складок лучше всего использовать ручной отпариватель (в режиме для синтетики).
- Материалы: полиэстер
- Размеры: 1.8 х 2.8 м
- Цвет: белый