Белый тканевый фон шириной 1.8 и длиной 2.8 метра будет наиболее актуален для выездной фотографии, поскольку компактно складывается, мало весит (в сравнении с рулонными бумажными фонами) и легко перемещается по локации. Белый фон отлично подходит для съемки в высоком ключе (High Key). Он легко устанавливается на «ворота» из двух стоек: центральная перекладина просто пропускается в прошитый рукав. Фон также прошит по всему периметру для защиты от разрывов. Обратите внимание: стойки не входят в комплект.

При загрязнении фон можно стирать в машинке (при температуре не выше 40° С), а для разглаживания складок лучше всего использовать ручной отпариватель (в режиме для синтетики).