Nearity Nuroum V15AFL – веб-камера с 4-мегапиксельным объективом и качественным изображением 2K для проведения эффективных совещаний.

Особенности Nearity V15AFL:

Производите отличное впечатление в любой ситуации с углом обзора 75° и автофокусом.

Подключи и играй: просто подключись и мгновенно присоединяйся к своим встречам.

Показать или закрыть: Закройте камеру и отключите звук голоса всего одним касанием.

ХОРОШО ВЫГЛЯДИШЬ. ЗВУЧИШЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

Воспользуйтесь веб-камерой для конференций V15 с разрешением 2K с автофокусом и 2 микрофонами с функцией шумоподавления. Идеально подходит для различных сценариев видеозвонков, включая видеоконференции, онлайн-обучение, телемедицину и многое другое. Его широкая совместимость и удобная настройка делают его универсальным выбором.

Исключительный звук в любой обстановке

Насладитесь превосходным качеством звука при проведении естественных видеоконференций высокой четкости с помощью веб-камеры для видеоконференций V15AFL. Наша передовая технология шумоподавления повышает эффективность совместной работы, плавно устраняя любой потенциальный фоновый шум, обеспечивая обстановку, свободную от отвлекающих факторов.

Продемонстрируйте свой профессионализм всем

Представляем базовую, но доступную по цене веб-камеру HD 2K, оснащенную микрофонами с шумоподавлением для естественного и четкого разговора. Эта веб-камера для видеоконференций V15AFL обеспечивает четкое и детализированное изображение с автофокусом, что обеспечивает отличное качество ваших совещаний.

Всегда выгляди на все сто

Благодаря 4-мегапиксельному объективу веб-камера V15AFL для небольших конференц-залов обеспечивает четкое изображение в формате Full HD 2K, насыщенное деталями, гарантируя, что вы всегда произведете замечательное впечатление в любой ситуации.

Двойные микрофоны с шумоподавлением

2 микрофона с шумоподавлением улавливают голоса в радиусе 3 м (10 футов), повышая четкость и естественность вашего звучания. Наслаждайтесь устранением эха и интеллектуальным шумоподавлением для более качественного звучания.

Сосредоточившись на тебе

Угол обзора 75° оптимизирован для вашего личного использования, гарантируя, что не будут зафиксированы дополнительные фоновые помехи, которые отвлекают других или выдают ваше местоположение. Благодаря функции автофокусировки вас будет хорошо видно.

Защитите вашу частную жизнь

Всегда уделяйте приоритетное внимание вашей конфиденциальности и безопасности в Интернете. Нажмите на верхнюю часть веб-камеры, чтобы начать видеозвонок, или заблокируйте объектив и мгновенно защитите свою частную жизнь.

Естественное изображение с кольцевым освещением

Веб-камера для конференций V15AFL оснащена заполняющей подсветкой, предназначенной для уменьшения теней и обеспечения дополнительного освещения сцены. Это делает ваш свет, который часто бывает мягче и менее интенсивным, чем основной, и используется для создания более сбалансированного и естественного изображения.

Эксклюзивная близкая синхронизация

Настольное приложение NearSync упрощает управление персональными устройствами и их настройку для некоторых моделей, включая V15. Это приложение облегчает настройку изображения и упрощает загрузку обновлений встроенного ПО.

Легкий монтаж

Гибкое горизонтальное и вертикальное вращение. Выберите один из нескольких вариантов установки, включая крепление к экрану, установку на штатив или размещение на столе.

Для всех Ваших удаленных взаимодействий

Просто подключите веб-камеру для конференций V15AFL к компьютеру через порт USB-A и мгновенно начинайте свои собрания. Попрощайтесь с системными сбоями, возникающими из-за энергозатрат старых компьютеров, что делает его идеальным для удаленных совещаний, онлайн-обучения, прямых трансляций и многого другого.

Характеристики:

Диафрагма: f/2.4

Сенсор: 1/2.9 дюйма, 4 МП

Режим фокусировки: Фиксированный фокус 4,4 мм

Угол обзора (D): 75°

Угол наклона (В): 63°

Угол обзора (Вт): 37°

Объектив без искажений

Характеристики видео

Поддерживается защита от мерцания

Поддерживается автоматическая экспозиция

Поддерживается автоматический баланс белого

Подавление 3D-шума

Максимальное разрешение: 2K

Соотношение сторон: 16:9

YUY2: максимальное разрешение 480p при 30 кадрах в секунду

MJPEG: максимум 2K при 30 кадрах в секунду

максимум 1080P при 60 кадрах в секунду

Особенности микрофона

Тип микрофона: 2-элементные ECM-микрофоны

Чувствительность: -38 дБ@1кГц

Сигнал/шумоподавление: 70 дБ при 1 кГц

Звуковые характеристики

Диапазон звукоснимателя зоны: -60° -60°

Максимальное подавление фонового шума: 15 дБ

Эффективное расстояние захвата: 10 футов (3 м)

Физические характеристики

Высота: 106 мм (4,2 дюйма)

Ширина: 56 мм (2,2 дюйма)

Глубина: 61 мм (2,4 дюйма)

Вес нетто: 154 г (5,43 унции)

Цвет: Белый

Мощность и подключение

USB 2.0

Включение / выключение камеры

Включение/выключение звука

Покрывающий свет

Внешний источник питания: USB 5 Вт / 0,5 А

Дополнительные крепления

Кронштейн для штатива / кронштейн для телевизора / настенный кронштейн

Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux