Настольная стойка Nearity NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры (уцененный)
Код товара:УТ-00091710
Артикул:AW-CZS01 (у)
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДругое
Описание
Алюминиевая двухсекционная настольная подставка для микрофона, осветителя или веб-камеры. Широкая и увесистая база с нескользящим покрытием обеспечивает отличную устойчивость. Высота регулируется в диапазоне от 25 до 42.5 см. Максимальная нагрузка: 1.3 кг. Шаровая головка позволяет свободно регулировать угол наклона установленного оборудования, а также переводить его из горизонтального положения в вертикальное. Стандартный штативный винт 1/4"-20 обеспечивает широкую совместимость.
- Диаметр основания: 15 см
- Вес основания: 680 г
- Высота подъема: 25 - 42.5 см
- Максимальная нагрузка: 1.3 кг