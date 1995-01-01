Карта NearStream CCD30 относится к высокому классу устройств захвата. Она поддерживает захват в формате 4К 60p, а также гамму HDR10 для более широкого охвата по цветам и яркости изображения. Карта позволяет подключить по USB к вашему компьютеру поток видео с фото- или видеокамеры, игровой консоли (PlayStation, XBox, Switch) или другого HDMI источника. Далее вы сможете использовать этот поток для сохранения в память ПК и / или для прямой трансляции (например, для игровых стримов). Сквозной выход HDMI Out дает возможность подключить монитор или телевизор, чтобы играть как обычно. Микрофонный и гарнитурный аудиовходы 3.5 мм будут полезны, если вы захотите провести стрим с ноутбука, у которого отсутствуют такие интерфейсы.

Карта не требует установки драйверов, она автоматически распознается как источник видеосигнала. Она совместима с ПК и ноутбуками на базе Mac и Windows. Сверхнизкая задержка изображения (порядка 15 мс, в режиме Full HD) позволяет без проблем играть в игры, требующие быстрой реакции.

Как использовать:

Подключите ваш HDMI источник (консоль или камеру) в порт HDMI IN Подключите монитор или телевизор в порт HDMI OUT Подключите карту к компьютеру в порт USB 3.0 / 3.1 (A или C) Настройте параметры вашего стрима через приложение типа OBS Studio (загружается отдельно) * при подключении PS5 отключите HDCP в настройках HDMI

Комплектация: карта захвата CCD10, кабель HDMI, кабель USB (A + C), документация