Беспроводная система Nearity NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning) (уцененный)
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Описание
NearStream AWM28T – это универсальная беспроводная система, которая подходит для всех видов записывающих устройств: предусмотрен аналоговый выход 3.5 мм для камер, рекордеров и тому подобной техники, а также цифровой выход через USB-C или Lightning коннекторы – на смартфоны, планшеты и ПК. Оба выхода могут работать одновременно: к примеру, вы можете подключить микрофоны к смартфону, для онлайн-трансляции, и к камере, для записи в высоком качестве, с последующим монтажом и цветокоррекцией.
Система оснащена HiFi 4 DSP процессоров, который поддерживает дискретизацию 48 кГц 24 бита и шумоподавление на базе машинного обучения, которое работает значительно эффективнее традиционных ВЧ фильтров. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном и аудиовходом 3.5 мм, через который можно подключить проводную «петличку». Микрофоны крепятся на одежде или с помощью клипсы, или с помощью небольших магнитов, второе удобно для крепления на одежде без лацканов и вырезов (например, на футболках).
Большой сенсорный экран приемника выводит всю необходимую информацию: статус микрофонов, уровень сигнала, уровень заряда и так далее. На приемнике также имеется аналоговый выход на наушники, который будет особенно полезен для мониторинга звука при записи на мобильные устройства.
Система может работать как в стерео, так и в моно, во втором случае возможна запись «безопасной дорожки» с пониженным уровнем звука, что позволит восстановить фрагменты, когда какой-либо из микрофонов был перегружен слишком громкими звуками.
Управление настройками удобно осуществлять через приложение Nearify App, которое также содержит ИИ функции, такие как автоматическая транскрипция речи и формирование краткого резюме по итогам записи (выступление, интервью и так далее).
Система поставляется в компактном аккумуляторном кейсе, который обеспечивает приблизительно 2 полные перезарядки всей системы без доступа к внешнему питанию. Кроме того, и у микрофонов, и у приемника есть входы для индивидуальной зарядки, что может пригодиться в ситуации когда вы потеряли или повредили кейс.
Характеристики
- Тип микрофона: беспроводная система
- Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- ВЧ фильтр: AI шумоподавление
- Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ
- Регулировка уровня: на приемнике, 20 уровней
- Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Число каналов: 2
- Дальность действия: 100 м
- Максимальная задержка: нет данных
- Передатчик
- Антенна: встроенная
- Входы: 3.5 мм микрофонный
- Питание: встроенный аккумулятор 210 мАч
- Время работы: около 9 часов
- Приемник
- Антенна: встроенная
- Выходы: 3.5 мм микрофонный, 3.5 мм на наушники, USB-C (через угловые адаптеры: USB-C + Lightning)
- Питание: встроенный аккумулятор 250 мАч
- Время работы: около 9 часов
- Страна производства: Китай
Комплектация
- Передатчик - 2 шт.
- Приемник
- Зарядный кейс
- Кабель USB-A / -C
- Кабель 3.5 мм TRS - TRRS
- Кабель 3.5 мм TRS - TRS
- Угловой адаптер USB-C / USB-C
- Угловой адаптер USB-C / Lightning
- Магниты - 2 шт.
- Ветровой экран черный - 2 шт.
- Ветровой экран серый - 2 шт.