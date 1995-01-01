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Беспроводная система Nearity NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)

  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
  • NearStream AWM28T, 2TX+1RX, с кейсом (3.5 мм + USB-C + Lightning)
Код товара:УТ-00088675
Артикул:AW-AWM28T

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

NearStream AWM28T – это универсальная беспроводная система, которая подходит для всех видов записывающих устройств: предусмотрен аналоговый выход 3.5 мм для камер, рекордеров и тому подобной техники, а также цифровой выход через USB-C или Lightning коннекторы – на смартфоны, планшеты и ПК. Оба выхода могут работать одновременно: к примеру, вы можете подключить микрофоны к смартфону, для онлайн-трансляции, и к камере, для записи в высоком качестве, с последующим монтажом и цветокоррекцией.

Система оснащена HiFi 4 DSP процессоров, который поддерживает дискретизацию 48 кГц 24 бита и шумоподавление на базе машинного обучения, которое работает значительно эффективнее традиционных ВЧ фильтров. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном и аудиовходом 3.5 мм, через который можно подключить проводную «петличку». Микрофоны крепятся на одежде или с помощью клипсы, или с помощью небольших магнитов, второе удобно для крепления на одежде без лацканов и вырезов (например, на футболках).

Большой сенсорный экран приемника выводит всю необходимую информацию: статус микрофонов, уровень сигнала, уровень заряда и так далее. На приемнике также имеется аналоговый выход на наушники, который будет особенно полезен для мониторинга звука при записи на мобильные устройства.

Система может работать как в стерео, так и в моно, во втором случае возможна запись «безопасной дорожки» с пониженным уровнем звука, что позволит восстановить фрагменты, когда какой-либо из микрофонов был перегружен слишком громкими звуками.

Управление настройками удобно осуществлять через приложение Nearify App, которое также содержит ИИ функции, такие как автоматическая транскрипция речи и формирование краткого резюме по итогам записи (выступление, интервью и так далее).

Система поставляется в компактном аккумуляторном кейсе, который обеспечивает приблизительно 2 полные перезарядки всей системы без доступа к внешнему питанию. Кроме того, и у микрофонов, и у приемника есть входы для индивидуальной зарядки, что может пригодиться в ситуации когда вы потеряли или повредили кейс.

Характеристики

  • Тип микрофона: беспроводная система
  • Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • ВЧ фильтр: AI шумоподавление
  • Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ
  • Регулировка уровня: на приемнике, 20 уровней
  • Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Число каналов: 2
  • Дальность действия: 100 м
  • Максимальная задержка: нет данных
  • Передатчик
    • Антенна: встроенная
    • Входы: 3.5 мм микрофонный
    • Питание: встроенный аккумулятор 210 мАч
    • Время работы: около 9 часов
  • Приемник
    • Антенна: встроенная
    • Выходы: 3.5 мм микрофонный, 3.5 мм на наушники, USB-C (через угловые адаптеры: USB-C + Lightning)
    • Питание: встроенный аккумулятор 250 мАч
    • Время работы: около 9 часов
  • Страна производства: Китай

Комплектация

  • Передатчик - 2 шт.
  • Приемник
  • Зарядный кейс
  • Кабель USB-A / -C
  • Кабель 3.5 мм TRS - TRRS
  • Кабель 3.5 мм TRS - TRS
  • Угловой адаптер USB-C / USB-C
  • Угловой адаптер USB-C / Lightning
  • Магниты - 2 шт.
  • Ветровой экран черный - 2 шт.
  • Ветровой экран серый - 2 шт.