NearStream AWM28T – это универсальная беспроводная система, которая подходит для всех видов записывающих устройств: предусмотрен аналоговый выход 3.5 мм для камер, рекордеров и тому подобной техники, а также цифровой выход через USB-C или Lightning коннекторы – на смартфоны, планшеты и ПК. Оба выхода могут работать одновременно: к примеру, вы можете подключить микрофоны к смартфону, для онлайн-трансляции, и к камере, для записи в высоком качестве, с последующим монтажом и цветокоррекцией.

Система оснащена HiFi 4 DSP процессоров, который поддерживает дискретизацию 48 кГц 24 бита и шумоподавление на базе машинного обучения, которое работает значительно эффективнее традиционных ВЧ фильтров. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном и аудиовходом 3.5 мм, через который можно подключить проводную «петличку». Микрофоны крепятся на одежде или с помощью клипсы, или с помощью небольших магнитов, второе удобно для крепления на одежде без лацканов и вырезов (например, на футболках).

Большой сенсорный экран приемника выводит всю необходимую информацию: статус микрофонов, уровень сигнала, уровень заряда и так далее. На приемнике также имеется аналоговый выход на наушники, который будет особенно полезен для мониторинга звука при записи на мобильные устройства.

Система может работать как в стерео, так и в моно, во втором случае возможна запись «безопасной дорожки» с пониженным уровнем звука, что позволит восстановить фрагменты, когда какой-либо из микрофонов был перегружен слишком громкими звуками.

Управление настройками удобно осуществлять через приложение Nearify App, которое также содержит ИИ функции, такие как автоматическая транскрипция речи и формирование краткого резюме по итогам записи (выступление, интервью и так далее).

Система поставляется в компактном аккумуляторном кейсе, который обеспечивает приблизительно 2 полные перезарядки всей системы без доступа к внешнему питанию. Кроме того, и у микрофонов, и у приемника есть входы для индивидуальной зарядки, что может пригодиться в ситуации когда вы потеряли или повредили кейс.

Характеристики

Тип микрофона: беспроводная система

беспроводная система Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор

электретный конденсатор Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц ВЧ фильтр: AI шумоподавление

AI шумоподавление Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ

120 дБ Регулировка уровня: на приемнике, 20 уровней

на приемнике, 20 уровней Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц

24 бита 48 кГц Рабочая частота: 2.4 ГГц

2.4 ГГц Число каналов: 2

2 Дальность действия: 100 м

100 м Максимальная задержка: нет данных

нет данных Передатчик Антенна: встроенная Входы: 3.5 мм микрофонный Питание: встроенный аккумулятор 210 мАч Время работы: около 9 часов

Приемник Антенна: встроенная Выходы: 3.5 мм микрофонный, 3.5 мм на наушники, USB-C (через угловые адаптеры: USB-C + Lightning) Питание: встроенный аккумулятор 250 мАч Время работы: около 9 часов

Страна производства: Китай

Комплектация