NearStream AMIX40U – это высококачественный цифровой аудиоинтерфейс, который позволяет свести 2 источника (микрофона или музыкальных инструмента), а также добавить фоновую музыку. Мощные предусилители с низким уровнем собственного шума и трехуровневая система интеллектуального шумоподавления обеспечивают чистый, прозрачный звук, который можно вывести несколькими способами. Для живых выступлений перед публикой имеется 2 аналоговых линейных выхода 6.35 мм моно (правый + левый) и 1 3.5 мм стерео – через них микшер можно подключить к колонкам и другим устройствам звукоусиления. Для ведения онлайн-трансляций предусмотрен цифровой выход USB-C, позволяющий подключиться к компьютеру или мобильным устройствам.

Входы:

2х комбинированных XLR / 6.3 мм с переключателем линейный / микрофонный и подключаемым фантомным питанием 48В

1х 3.5 мм стерео Aux + Bluetooth 5.3 для фоновой музыки

1х USB-C порт для питания 5В 1А

Выходы:

2х линейных 6.3 мм (правый / левый)

1х 3.5 мм стерео

2х 6.3 мм выхода на наушники, с регулируемой громкостью

1х цифровой USB-C выход

Уровень усиления подключенных устройств, уровень выходного сигнала и другие параметры выводятся на яркий ЖК экран с диагональю 2", регулировка осуществляется с помощью кнопок прямого доступа и рукоятки-валкодера. Есть простой эквалайзер с тремя предустановленными режимами: стандартный, «глубокий» и «яркий», а также контроль реверберации.

Большим преимуществом NearStream AMIX40U можно назвать его компактные размеры: это удобно и для небольшой домашней студии, и для записи в арендуемых студиях, приносить в которые полноразмерные аудиопульты для записи интервью или подкаста было бы тяжело.

Комплектация