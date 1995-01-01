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Аудиоинтерфейс Nearity NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux

  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
  • NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
Код товара:УТ-00085619
Артикул:AW-AMIX40U

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

NearStream AMIX40U – это высококачественный цифровой аудиоинтерфейс, который позволяет свести 2 источника (микрофона или музыкальных инструмента), а также добавить фоновую музыку. Мощные предусилители с низким уровнем собственного шума и трехуровневая система интеллектуального шумоподавления обеспечивают чистый, прозрачный звук, который можно вывести несколькими способами. Для живых выступлений перед публикой имеется 2 аналоговых линейных выхода 6.35 мм моно (правый + левый) и 1 3.5 мм стерео – через них микшер можно подключить к колонкам и другим устройствам звукоусиления. Для ведения онлайн-трансляций предусмотрен цифровой выход USB-C, позволяющий подключиться к компьютеру или мобильным устройствам.

Входы:

  • 2х комбинированных XLR / 6.3 мм с переключателем линейный / микрофонный и подключаемым фантомным питанием 48В
  • 1х 3.5 мм стерео Aux + Bluetooth 5.3 для фоновой музыки
  • 1х USB-C порт для питания 5В 1А

Выходы:

  • 2х линейных 6.3 мм (правый / левый)
  • 1х 3.5 мм стерео
  • 2х 6.3 мм выхода на наушники, с регулируемой громкостью
  • 1х цифровой USB-C выход

Уровень усиления подключенных устройств, уровень выходного сигнала и другие параметры выводятся на яркий ЖК экран с диагональю 2", регулировка осуществляется с помощью кнопок прямого доступа и рукоятки-валкодера. Есть простой эквалайзер с тремя предустановленными режимами: стандартный, «глубокий» и «яркий», а также контроль реверберации.

Большим преимуществом NearStream AMIX40U можно назвать его компактные размеры: это удобно и для небольшой домашней студии, и для записи в арендуемых студиях, приносить в которые полноразмерные аудиопульты для записи интервью или подкаста было бы тяжело.

Комплектация

  • Аудиоинтерфейс NearStream AMIX40U
  • Кабель USB-C / USB-A-C, 2 м
  • Кабель 3.5 мм TRS
  • Кабель 3.5 мм TRRS
  • Адаптер 6.3 / 3.5 мм
  • Документация