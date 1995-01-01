Аудиоинтерфейс Nearity NearStream AMIX40U, 2х XLR / 6.3 мм входа + 1х 3.5 мм Aux
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Описание
NearStream AMIX40U – это высококачественный цифровой аудиоинтерфейс, который позволяет свести 2 источника (микрофона или музыкальных инструмента), а также добавить фоновую музыку. Мощные предусилители с низким уровнем собственного шума и трехуровневая система интеллектуального шумоподавления обеспечивают чистый, прозрачный звук, который можно вывести несколькими способами. Для живых выступлений перед публикой имеется 2 аналоговых линейных выхода 6.35 мм моно (правый + левый) и 1 3.5 мм стерео – через них микшер можно подключить к колонкам и другим устройствам звукоусиления. Для ведения онлайн-трансляций предусмотрен цифровой выход USB-C, позволяющий подключиться к компьютеру или мобильным устройствам.
Входы:
- 2х комбинированных XLR / 6.3 мм с переключателем линейный / микрофонный и подключаемым фантомным питанием 48В
- 1х 3.5 мм стерео Aux + Bluetooth 5.3 для фоновой музыки
- 1х USB-C порт для питания 5В 1А
Выходы:
- 2х линейных 6.3 мм (правый / левый)
- 1х 3.5 мм стерео
- 2х 6.3 мм выхода на наушники, с регулируемой громкостью
- 1х цифровой USB-C выход
Уровень усиления подключенных устройств, уровень выходного сигнала и другие параметры выводятся на яркий ЖК экран с диагональю 2", регулировка осуществляется с помощью кнопок прямого доступа и рукоятки-валкодера. Есть простой эквалайзер с тремя предустановленными режимами: стандартный, «глубокий» и «яркий», а также контроль реверберации.
Большим преимуществом NearStream AMIX40U можно назвать его компактные размеры: это удобно и для небольшой домашней студии, и для записи в арендуемых студиях, приносить в которые полноразмерные аудиопульты для записи интервью или подкаста было бы тяжело.
Комплектация
- Аудиоинтерфейс NearStream AMIX40U
- Кабель USB-C / USB-A-C, 2 м
- Кабель 3.5 мм TRS
- Кабель 3.5 мм TRRS
- Адаптер 6.3 / 3.5 мм
- Документация
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