Компактный микшер NearStream AMIX20B позволяет свести вместе микрофон, музыкальный инструмент и аккомпанемент (фонограмму), и вывести звук на колонки, смартфон или в компьютер. Для этого предусмотрено несколько входов и выходов:

Входы

Микрофонный комбинированный вход XLR / 6.3 мм (моно), с подключаемым фантомным питанием

Линейный вход для музыкального инструмента

Вход для фоновой музыки 3.5 мм стерео

Bluetooth 5.0 для фоновой музыки (только на вход)

Выходы:

Линейный аналоговый 3.5 мм стерео

Выход на аудиоколонки 3.5 мм стерео

Выход на наушники 3.5 мм стерео

Цифровой аудиовыход USB-C OTG

Микрофонный интерфейс XLR. Высокая точность звука

Этот микшер, оснащенный микрофонным интерфейсом XLR и выделенным инструментальным входом, обеспечивает бесшовное подключение для записи вокала и аутентичного звучания инструментов. Доступно прямое подключение профессиональных XLR микрофонов с фантомным питанием 48 В и регулировкой усиления микрофона. Наслаждайтесь записью вокала студийного качества. Предусилитель AMIX20B обеспечивает широкий динамический диапазон 99 дБ, позволяя микрофонам улавливать мельчайшие детали звука с минимальными искажениями. Даже с динамическими микрофонами этот интерфейс гарантирует высокое качество записи. AMIX20B также включает регулировку реверберации. Примечание: USB-микрофоны не поддерживаются.

Инструментальный вход. Выделенный аудиовыход.

Выделенный инструментальный вход поддерживает подключение таких инструментов, как электрогитара, бас-гитара, электропианино и др. Благодаря частотной характеристике от 20 Гц до 20 кГц аудиоинтерфейс обеспечивает чистое и точное звучание инструмента. Вы также можете регулировать тембр инструмента, усиление и эффекты с помощью поворотных рукояток (валкодеров).

Поддержка до 4 источников звука и 4 выхода

Аудиомикшер принимает входной сигнал с микрофона, инструмента, Bluetooth и аккомпанемента, позволяя смешивать эти источники для создания уникальных и креативных миксов. Вывод сигала осуществляется через 3 аналоговых порта 3.5 мм и один цифровой USB-C выход. Вы можете одновременно подключить 2 смартфона, планшета или ПК для потоковой трансляции на нескольких площадках. Весь процесс обработки звука, от ввода до вывода, отличается сверхнизкой задержкой. Подключив наушники, вы сможете контролировать звук в режиме реального времени. Также доступна регулировка громкости мониторинга.

Автономность

Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает непрерывное использование – до 5 часов работы без доступа к розетке. Если нужно больше, просто добавьте универсальный USB аккумулятор: вход для питания – стандартный USB-C. Этот портативный аудиоинтерфейс идеально подходит для авторов-исполнителей и создателей контента.

Характеристики

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

Динамический диапазон: 82 дБ

Усиление: 0 дБ +/- 30 дБ

Встроенный аккумулятор: 2600 мАч

Ток для зарядки: 5В 1А (USB-C вход)

Размеры: 140 х 108 х 52 мм

Вес: 310 г

Комплектация