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Портативный аудиомикшер Nearity NearStream AMIX20B

  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
  • NearStream AMIX20B
Код товара:УТ-00089983
Артикул:AW-AMIX20B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный микшер NearStream AMIX20B позволяет свести вместе микрофон, музыкальный инструмент и аккомпанемент (фонограмму), и вывести звук на колонки, смартфон или в компьютер. Для этого предусмотрено несколько входов и выходов:

Входы

  • Микрофонный комбинированный вход XLR / 6.3 мм (моно), с подключаемым фантомным питанием
  • Линейный вход для музыкального инструмента
  • Вход для фоновой музыки 3.5 мм стерео
  • Bluetooth 5.0 для фоновой музыки (только на вход)

Выходы:

  • Линейный аналоговый 3.5 мм стерео
  • Выход на аудиоколонки 3.5 мм стерео
  • Выход на наушники 3.5 мм стерео
  • Цифровой аудиовыход USB-C OTG

Микрофонный интерфейс XLR. Высокая точность звука
Этот микшер, оснащенный микрофонным интерфейсом XLR и выделенным инструментальным входом, обеспечивает бесшовное подключение для записи вокала и аутентичного звучания инструментов. Доступно прямое подключение профессиональных XLR микрофонов с фантомным питанием 48 В и регулировкой усиления микрофона. Наслаждайтесь записью вокала студийного качества. Предусилитель AMIX20B обеспечивает широкий динамический диапазон 99 дБ, позволяя микрофонам улавливать мельчайшие детали звука с минимальными искажениями. Даже с динамическими микрофонами этот интерфейс гарантирует высокое качество записи. AMIX20B также включает регулировку реверберации. Примечание: USB-микрофоны не поддерживаются.

Инструментальный вход. Выделенный аудиовыход.
Выделенный инструментальный вход поддерживает подключение таких инструментов, как электрогитара, бас-гитара, электропианино и др. Благодаря частотной характеристике от 20 Гц до 20 кГц аудиоинтерфейс обеспечивает чистое и точное звучание инструмента. Вы также можете регулировать тембр инструмента, усиление и эффекты с помощью поворотных рукояток (валкодеров).

Поддержка до 4 источников звука и 4 выхода
Аудиомикшер принимает входной сигнал с микрофона, инструмента, Bluetooth и аккомпанемента, позволяя смешивать эти источники для создания уникальных и креативных миксов. Вывод сигала осуществляется через 3 аналоговых порта 3.5 мм и один цифровой USB-C выход. Вы можете одновременно подключить 2 смартфона, планшета или ПК для потоковой трансляции на нескольких площадках. Весь процесс обработки звука, от ввода до вывода, отличается сверхнизкой задержкой. Подключив наушники, вы сможете контролировать звук в режиме реального времени. Также доступна регулировка громкости мониторинга.

Автономность
Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает непрерывное использование – до 5 часов работы без доступа к розетке. Если нужно больше, просто добавьте универсальный USB аккумулятор: вход для питания – стандартный USB-C. Этот портативный аудиоинтерфейс идеально подходит для авторов-исполнителей и создателей контента.

Характеристики

  • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • Динамический диапазон: 82 дБ
  • Усиление: 0 дБ +/- 30 дБ
  • Встроенный аккумулятор: 2600 мАч
  • Ток для зарядки: 5В 1А (USB-C вход)
  • Размеры: 140 х 108 х 52 мм
  • Вес: 310 г

Комплектация

  • Микшер
  • Аудиокабель 3.5 мм TRS / TRS
  • Аудиокабель 3.5 мм TRRS / TRRS
  • Кабель USB-C / Lightning
  • Кабель USB-C / USB-C
  • Кабель USB-A / USB-C
  • Переходник 6.3 мм (мама) / 3.5 мм (папа)