NearStream AM25X – настольный студийный микрофон, имеющий 2 режима работы:

USB микрофон для прямого подключения к ПК или мобильным устройствам

XLR микрофон для подключения к профессиональным микшерам и аудиоинтерфейсам

В USB режиме он работает как plug-and-play устройство, просто подключите его к компьютеру или смартфону, он автоматически определится как микрофон и начнет работать. Для управления уровнем звука имеется удобная рукоятка, расположенная по центру корпуса. Для полного отключения звука (Mute) ее нужно повернуть до упора влево – индикатор загорится красным. Встроенный процессор обеспечивает автоматическое шумоподавление на основе ИИ (его можно отключить коротким нажатием на рукоятку). Длинное нажатие позволяет отрегулировать громкость в наушниках, которые можно подключить через стандартное гнездо 3.5 мм.

При подключении XLR кабеля (продается отдельно) микрофон переходит в «чистый» аналоговый режим, когда все управление осуществляется через аудиоинтерфейс или микшер / пульт управления (например, RODE Streamer X или Ulanzi AX01 Live Streaming Sound Card). Фантомное питание данной модели не требуется. При желании можно сохранить функцию шумоподавления – для этого необходимо подключить питание в USB-C порт.

Микрофон обладает суперкардиоидной направленностью – это означает, что его капсюль отсекает посторонние шумы, идущие с других сторон. Оптимальное рабочее расстояние от лица составляет 15-40 см: чем ближе микрофон к лицу, тем глубже звучит голос, и тем меньше добавляется посторонних шумов и эха (реверберации от стен). В комплекте идет настольная подставка с крепежом, микрофон также можно использовать с кронштейнами-пантографами: посадочная резьба 5/8" + переходник на 3/8".

Nearity NearStream AM25X хорошо подходит для записи подкастов, онлайн-стримов, видеоконференций и так далее. Помимо AM25X также выпускается модификация AM20X, она отличается только тем, что вместо подставки в комплекте идет пантограф.

Характеристики