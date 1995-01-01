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Микрофон Nearity NearStream AM25X, настольный, USB-C / XLR

  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
  • NearStream AM25X, настольный, кардиоидный, USB-C / XLR
Код товара:УТ-00085624
Артикул:AW-AM25X

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

NearStream AM25X – настольный студийный микрофон, имеющий 2 режима работы:

  • USB микрофон для прямого подключения к ПК или мобильным устройствам
  • XLR микрофон для подключения к профессиональным микшерам и аудиоинтерфейсам

В USB режиме он работает как plug-and-play устройство, просто подключите его к компьютеру или смартфону, он автоматически определится как микрофон и начнет работать. Для управления уровнем звука имеется удобная рукоятка, расположенная по центру корпуса. Для полного отключения звука (Mute) ее нужно повернуть до упора влево – индикатор загорится красным. Встроенный процессор обеспечивает автоматическое шумоподавление на основе ИИ (его можно отключить коротким нажатием на рукоятку). Длинное нажатие позволяет отрегулировать громкость в наушниках, которые можно подключить через стандартное гнездо 3.5 мм.

При подключении XLR кабеля (продается отдельно) микрофон переходит в «чистый» аналоговый режим, когда все управление осуществляется через аудиоинтерфейс или микшер / пульт управления (например, RODE Streamer X или Ulanzi AX01 Live Streaming Sound Card). Фантомное питание данной модели не требуется. При желании можно сохранить функцию шумоподавления – для этого необходимо подключить питание в USB-C порт.

Микрофон обладает суперкардиоидной направленностью – это означает, что его капсюль отсекает посторонние шумы, идущие с других сторон. Оптимальное рабочее расстояние от лица составляет 15-40 см: чем ближе микрофон к лицу, тем глубже звучит голос, и тем меньше добавляется посторонних шумов и эха (реверберации от стен). В комплекте идет настольная подставка с крепежом, микрофон также можно использовать с кронштейнами-пантографами: посадочная резьба 5/8" + переходник на 3/8".

Nearity NearStream AM25X хорошо подходит для записи подкастов, онлайн-стримов, видеоконференций и так далее. Помимо AM25X также выпускается модификация AM20X, она отличается только тем, что вместо подставки в комплекте идет пантограф.

Характеристики

  • Тип микрофона: студийный микрофон
  • Механизм акустического преобразования: конденсаторный
  • Направленность: суперкардиоидная
  • Количество каналов: 1
  • Соотношение сигнал / шум: 75 дБ
  • Эквивалентный уровень шума: 19 дБ
  • Максимум звукового давления (SPL): 125 дБ
  • Регулировка уровня: 15 уровней
  • Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 24 бита
  • Питание: от подключенного устройства
  • Подключение: USB-C или XLR 3 pin
  • Комплектация: микрофон, подставка, крепеж, USB кабель
  • Размеры: нет данных
  • Вес: нет данных
  • Страна производства: Китай