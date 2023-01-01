Описание

Эргономичный, адаптивный и стильный дизайн. Рюкзак National Geographic Africa среднего размера (Medium) сохраняет в безопасности все ваше оборудование для DSLR-камеры. К тому же это идеальное и умное решение для переноски вашего оборудования и личных вещей. В том числе потому, что имеет достаточное пространство для хранения вашего ноутбука диагональю 15'', а значит вы будете на связи, куда бы ни отправились в путешествие. Кроме того, со скрытым карманом, который делит сумку на два отсека, вы можете содержать ваше оборудование и личные вещи в организованном порядке и с удобным доступом во время съемки. Для обеспечения качества этот рюкзак для камеры изготовлен из прочной холщевой ткани, натуральной кожи и «дышащего» хлопка. Это означает, что он чрезвычайно износоустойчив и создан, чтобы выдерживать испытание временем. Разработанный по самым высоким стандартам, он выдерживает удивительно весомые нагрузки, при этом он комфортен в носке благодаря мягким регулируемым плечевым ремням. И с двухсторонней молнией в верхней и нижней частях рюкзака у вас не возникнет проблем с упаковкой и извлечением вашего оборудования, когда вы спешите. Это еще не все: в этом рюкзаке есть несколько карманов для хранения других мелких предметов, таких как карты памяти, ключи и кабели. Кроме того, у него есть внешнее крепление для вашего штатива – так что вам не придется беспокоиться о способе переноски этого предмета.