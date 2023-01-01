Описание

Оригинальный рюкзак National Geographic серии Africa, малый (S). Выполнен в винтажном стиле из натуральных материалов: холщовой ткани (хлопка) и натуральной кожи. Очень приятен на ощупь и с годами выглядит только лучше (хотя при интенсивной эксплуатации изнашивается быстрее нейлоновых моделей). Вмещает зеркальную или беззеркальную системную камеру с 2-3 объективами, ноутбук до 12" (в отдельном внутреннем кармане), а также некоторое количество аксессуаров и личных вещей. Снаружи по бокам можно легко закрепить компактный штатив и бутылку воды.

Под передним карманом имеется скрытый люк на молнии, позволяющий быстро вытащить камеру из рюкзака, не поднимая верхний клапан. Спинка и лямки - с плотной набивкой, рюкзак достаточно комфортен при длительном ношении. Отсек с плотными стенками (для защиты камеры) можно при необходимости извлечь, и использовать рюкзак в качестве повседневного.