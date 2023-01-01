Рюкзак National Geographic NG A5280 Africa S
Код товара : УТ-00022513
Артикул : NG A5280
Можно в рассрочку или кредит
Расширенная гарантия Manfrotto 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
1290 г
Вес (брутто), г
1.300
Вместимость
зеркальная камера (без батарейной ручки) со стандартным зум-объективом до 24-70/2.8 + 2 средних объектива или вспышки + ноутбук или планшет до 12" + аксессуары и личные вещи
Размеры внутренние
36 х 22 х 11 см, отделение для камеры: 20 х 22 х 11 см
Описание
Оригинальный рюкзак National Geographic серии Africa, малый (S). Выполнен в винтажном стиле из натуральных материалов: холщовой ткани (хлопка) и натуральной кожи. Очень приятен на ощупь и с годами выглядит только лучше (хотя при интенсивной эксплуатации изнашивается быстрее нейлоновых моделей). Вмещает зеркальную или беззеркальную системную камеру с 2-3 объективами, ноутбук до 12" (в отдельном внутреннем кармане), а также некоторое количество аксессуаров и личных вещей. Снаружи по бокам можно легко закрепить компактный штатив и бутылку воды.
Под передним карманом имеется скрытый люк на молнии, позволяющий быстро вытащить камеру из рюкзака, не поднимая верхний клапан. Спинка и лямки - с плотной набивкой, рюкзак достаточно комфортен при длительном ношении. Отсек с плотными стенками (для защиты камеры) можно при необходимости извлечь, и использовать рюкзак в качестве повседневного.