Описание

Чехол-дождевик для камеры, на который вы можете положиться в плохую погоду. Чехол National Geographic Rain Cover – ваш идеальный компаньон во время дождя. Получите максимальную отдачу от своей сумки серии Africa с помощью этого обязательного чрезвычайно легкого и компактного дополнения к ней.

Сложите его в аккуратную маленькую упаковку за считанные секунды и храните в сумке или кармане. А когда на небе будут сгущаться тучи, вы сможете быстро его извлечь и накрыть сумку или рюкзак. Благодаря водоотталкивающей защите вы можете быть уверены, что все содержимое сумки – от камеры до аксессуаров – будет защищено от погодных форс-мажоров.

Этот чехол-дождевик для камеры включает в себя стильный логотип National Geographic и идеально подходит для средних и маленьких рюкзаков или сумок. Благодаря специальным отверстиям для ремней вашей сумки вы можете легко и без проблем перевозить все свое оборудование, когда вы в пути. Чехол разработан в соответствии с самыми высокими стандартами в Италии, что означает, что он выдержит испытание временем.

Теперь вы можете быть готовы к неожиданностям. Чехол-дождевик National Geographic Rain Cover гарантированно даст отпор любой влаге. Не позволяйте дождю испортить ваше приключение.