Описание

Эргономичный и максимально универсальный дизайн. Компактный рюкзак Earth Explorer держит все необходимое хранит в одном аккуратном небольшом пространстве. Это идеальный вариант для стильных путешествующих фотографов, нуждающихся в удобном переносном решении. Этот рюкзак для камеры предлагает безопасность, не жертвуя стилем. Кроме того, с помощью съемных мягких разделителей вы можете надежно хранить свою DSLR-камеру с 3 объективами и различными аксессуарами. Таким образом, вы можете упаковать все необходимое для своего следующего фотоприключения. Этот рюкзак также может вместить комплект DJI Mavic Pro Combo, а также внутри предусмотрен отсек для хранения 15-дюймового ноутбука. Это означает, что вы всегда сможете оставаться на связи, где бы вы ни путешествовали. Вам не придется ждать, пока вы вернетесь домой, чтобы загружать и делиться всеми своими последними фотографиями. С верхним и нижним отверстием на молнии вы можете быстро получить доступ ко всему содержимому вашей сумки без хлопот. Это отличное преимущество, когда вы на ходу. Кроме того, вы можете легко извлечь разделители, чтобы мгновенно преобразовать этот рюкзак в повседневный. А в нескольких карманах разного размера на лицевой стороне сумки вы можете хранить множество других аксессуаров, таких как телефон, батареи и ключи. Вы также можете хранить сложенный штатив в боковом отсеке, вам не придется нести это отдельно. С уплотненными плечевыми ремнями и передними пряжками вы можете всегда носить этот рюкзак комфортно для вас. Будьте уверены в своем рюкзаке Earth Explorer Backpack, ведь он произведен в Италии по самым высоким стандартам качества.

Идеально для DSLR и дополнительных объективов или DJI Mavic Pro;

Боковые карманы для безопасного хранения вашего штатива;

Организуйте пространство со съемными уплотненными вкладышами;

Быстро превращается в повседневный рюкзак;

Включает удобный карман для ноутбука;

Внешняя ширина — 34 x 21 x 45 cm;

Ширина вставки для камеры — 26 x 11 x 21 cm;

Ширина основного отделения (Ш) — 28 x 11 x 43 cm.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, небольшие загрязнения, небольшой износ ручки.

Гарантия 90 дней.