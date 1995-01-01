Батарейки Nanfu D / LR20, 2 шт.

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073814 Артикул : 850507

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Щелочные батарейки типоразмера D (LR20), 2 штуки в упаковке. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее). Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Щелочные батарейки типоразмера D (LR20), 2 штуки в упаковке. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее). Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром. Типоразмер: D (LR20)

Количество в упаковке: 2 шт.

Химический состав: щелочной

Не содержат ртуть и кадмий

Температура хранения: от -20° до +50° С

Срок хранения: 7 лет

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