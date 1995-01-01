Описание

Щелочные батарейки типоразмера АА (LR06), 2 штуки в упаковке. Запатентованная технология Power Ring надежно герметизирует батарейку, защищает от протечек и обеспечивает низкий саморазряд: батарейки могут храниться до 10 лет. Сверхтонкий корпус из нержавеющей стали (толщина всего 0.16 мм) обеспечивает большую химическую емкость при соблюдении стандартных внешних габаритов.

По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов (Varta, Energizer, Duracell и др.) и даже выше, они хорошо подходят как для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, тонометры, фотовспышки), так и для нетребовательных устройств (пульты дистанционного управления, часы).

Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром.