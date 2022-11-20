Описание

Код товара: 128327

Совместим с зеркальными камерами EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, EOS 80D, EOS 90D, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 6D Mark II.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация:-

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Некрасова, д. 1,

от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.