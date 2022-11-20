Наглазник Canon 1100D, 350D (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063328
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-20
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 128328
Совместим с зеркальными камерами 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.