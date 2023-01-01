Описание

Надар (Гаспар Феликс Турнашон, 1820-1910) – один из главных фотографов XIX века. Он начинал как журналист и карикатурист, но прославился в первую очередь как фотограф-портретист. Его фотографии Александра Дюма-старшего и Эмиля Золя, Эдуарда Мане и Клода Моне, Жорж Санд и Сары Бернар выглядят неправдоподобно современно и очень непосредственно. Именно благодаря Надару мы можем увидеть в них живых людей – живописные и графические портреты, как бы хороши они ни были, не дают такого эффекта. Кроме того, Надар стал первым человеком, освоившим аэрофотосъемку – ему удалось сделать первый снимок из корзины воздушного шара.

Автор был удивительным человеком, сочетавшим в себе детский азарт первооткрывателя, тонкий художественный вкус (если не сказать чутье), болтливость и хвастливость простого бюргера с проницательностью заправского бизнесмена. И все эти черты нашли свое отражение в книге. На первый взгляд, «Когда я был фотографом» можно причислить к представителям специфического жанра изящного словоблудия. Книга состоит из 12 историй: Надар то фотографирует знаменитые парижские катакомбы, впервые используя искусственное освещение; то перечисляет заслуги своих фотографических предшественников; то абсолютно голым поднимается на полусдутом воздушном шаре, чтобы наконец суметь сделать первый в мире кадр с воздуха; то случайно отдает официальный посмертный портрет не той скорбящей женщине – и так далее. Но на самом деле за всеми этими зачастую довольно хвастливыми байками, барочными конструкциями и гипнотическими перечислениями имен кроется тонкий и чуткий анализ уходящей эпохи, его эпохи.

Надар был человеком XIX века, пусть прогрессивным, чутким ко всякого рода изменениям и несомненно предприимчивым, но все же не так уж сильно опередившим свое время, как иногда принято полагать. Разные главы были написаны в разное время, но целиком книга была издана ровно на рубеже веков, Надару к тому моменту было 80 лет. Он, конечно, прожил после этого еще 10 лет, но все равно уже тогда четко понимал, что его время подходит к концу – как его собственная жизнь, так и его эпоха. ХХ веку он не принадлежит. Возможно, отсюда – ненавязчивый трагизм заголовка «Когда я был фотографом», на самом деле не до конца соответствующий вполне жизнерадостному, хотя и ностальгическому, тону заметок.

Отдельную ценность представляют, конечно, фотографии автора, опубликованные в конце книги.

На протяжении ХХ века «Когда я был фотографом» осмысляли такие люди, как Вальтер Беньямин, Ролан Барт, Розалинд Краус и Андре Руйе. Сегодня, с высоты века XXI, мы можем воспринять текст Надара не только как самостоятельное произведение, но и в контексте тех процессов, у истоков которых он стоял.