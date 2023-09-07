Набор цветных фильтров Canon SCH-E1 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069972
Артикул : б/у-КП32 К 2023-09-07
Причина уценки:
Следы эксплуатации
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Набор есть
Тип набор цветных фильтров, цветной фильтр
Производитель фотовспышки Canon
Совместимые модели Canon Speedlite 600EX,Canon Speedlitev600EX-RT
Размер резьбового соединения нет
Количество цветов 2
Установка на горячий башмак да
Материал пластик
Код товара: 134972
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации.
Комплектация: Два цветных фильтра в чехле, держатель фильтров, чехол для переноски комплекта.
Гарантия 90 дней.