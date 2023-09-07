Описание

Набор есть

Тип набор цветных фильтров, цветной фильтр

Производитель фотовспышки Canon

Совместимые модели Canon Speedlite 600EX,Canon Speedlitev600EX-RT

Размер резьбового соединения нет

Количество цветов 2

Установка на горячий башмак да

Материал пластик

Код товара: 134972

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, следы эксплуатации.

Комплектация: Два цветных фильтра в чехле, держатель фильтров, чехол для переноски комплекта.

Гарантия 90 дней.