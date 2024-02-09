Описание

Код товара: 138339

Фирменные «Asahi Pentax» кольца в полной заводской комплектации, т.е. с фирменным кожаным футляром, для макросъёмки, без эксплуатации, из частной коллекции.

Изготовленные более полувека тому назад всемирно известной фирмой «Asahi Opt. Co. Japan», выпускавшей эксклюзивную фотооптику под брендами «TAKUMAR» и «PENTAX», представляют, помимо практического использования, коллекционный интерес.

Комплект включает 3 макрокольца разной высоты (маркированные «№1», «№2» и «№3»), имеющих на каждом кольце одинаковую (внутреннюю и соответственно наружную) присоединительную резьбу М42х1 (общепризнанный мировой стандарт) – к фотоаппарату, к объективу и между собой.

Для всех макроколец (любого производителя) действует единый принцип – кольца устанавливаются между фотоаппаратом и объективом для проведения макросъёмки, т.е. получения изображения в большем масштабе, чем это позволяет минимальная дистанция фокусировки используемого фотообъектива.

Кольца могут быть установлены, в зависимости от требуемого Вам масштаба изображения – каждое отдельно, все вместе или в любом сочетании между собой.

Наличие набора макроколец, избавляет владельца фотоаппарата от необходимости покупки дорогого макрообъектива.

Продаётся именно тот набор макроколец, который Вы видите на фото.

Комплект продажи:

− набор макроколец «Asahi Pentax» (3 кольца);

− фирменный «Asahi Pentax» кожаный футляр.

Состояние: 5

Гарантия 14 дней.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: набор макроколец «Asahi Pentax» (3 кольца);

− фирменный «Asahi Pentax» кожаный футляр.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения