Солнцезащитные очки Mykita ML04, черные
Код товара : УТ-00064149
Артикул : 98212
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
- Оправа: черная
- Линзы: Leica черные с красным кантом
- Артикул: 10017340
Основные особенности:
- Нержавеющая сталь ручной обработки
- Красные лакированные края на линзах уменьшают периферийные световые помехи
- 100% УФ-защита и настоящая оптическая прозрачность
- Поляризованные линзы дополнительно фильтруют вредные компоненты света, такие как блики и поверхностные отражения
- Индивидуально отшлифованные и отполированные органические линзы с индексом 1,6
- Покрытие Leica AquaDura® Vision Pro
- Специально разработанные подушечки для переносицы для максимально настраиваемой и оптимальной посадки
Сотрудничество двух лидеров в области инжиниринга, дизайна и качества немецкого производства - партнерство между MYKITA и Leica определяется общим стремлением к целостной разработке продукции, передовыми технологиями и точным мастерством. Дебютная коллекция объединяет инновационные разработки независимого производителя очков с культовым дизайном, лучшими линзами и оптикой Leica. Коллекция MYKITA | LEICA, разработанная в сотрудничестве с компанией Leica и изготовленная вручную на территории MYKITA HAUS в Берлине, отличается компактным, функциональным дизайном, подчеркивающим превосходные эксплуатационные характеристики.
Бесшовные механические решения и соединения материалов перекликаются с точными инженерными решениями культовых изделий Leica и формируют утонченную эстетику очков. Для создания солнцезащитных очков с бескомпромиссным качеством и ясностью видения компании MYKITA и Leica стали пионерами в создании солнцезащитных линз с оптическим уровнем качества.
В отличие от обычных линз, эти шлифуются и полируются из литой заготовки по технологии, которая обычно предназначена для линз, изготовленных по рецепту. Линзы также отличаются специально разработанным покрытием AquaDura® Vision Pro, разработанным в области спортивной оптики и профессиональной фотографии. Это ахроматическое антибликовое покрытие обеспечивает невидимую защиту от обратных отражений без обычного цветового эффекта. Оно защищает от воды, грязи и повреждений, предотвращает запотевание и облегчает очистку от отпечатков и пятен. Все линзы обеспечивают полную защиту от УФ-излучения; поляризованные линзы фильтруют вредные компоненты света, такие как блики и поверхностные отражения.
Комплект поставки:
- жесткий футляр
- чистящая салфетка
- гарантийный талон Leica Eyecare
- сертификат качества продукции