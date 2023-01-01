Описание

Оправа: черная

Линзы: Leica черные с красным кантом

Артикул: 10017340

Основные особенности:

Нержавеющая сталь ручной обработки

Красные лакированные края на линзах уменьшают периферийные световые помехи

100% УФ-защита и настоящая оптическая прозрачность

Поляризованные линзы дополнительно фильтруют вредные компоненты света, такие как блики и поверхностные отражения

Индивидуально отшлифованные и отполированные органические линзы с индексом 1,6

Покрытие Leica AquaDura® Vision Pro

Специально разработанные подушечки для переносицы для максимально настраиваемой и оптимальной посадки

Сотрудничество двух лидеров в области инжиниринга, дизайна и качества немецкого производства - партнерство между MYKITA и Leica определяется общим стремлением к целостной разработке продукции, передовыми технологиями и точным мастерством. Дебютная коллекция объединяет инновационные разработки независимого производителя очков с культовым дизайном, лучшими линзами и оптикой Leica. Коллекция MYKITA | LEICA, разработанная в сотрудничестве с компанией Leica и изготовленная вручную на территории MYKITA HAUS в Берлине, отличается компактным, функциональным дизайном, подчеркивающим превосходные эксплуатационные характеристики.

Бесшовные механические решения и соединения материалов перекликаются с точными инженерными решениями культовых изделий Leica и формируют утонченную эстетику очков. Для создания солнцезащитных очков с бескомпромиссным качеством и ясностью видения компании MYKITA и Leica стали пионерами в создании солнцезащитных линз с оптическим уровнем качества.

В отличие от обычных линз, эти шлифуются и полируются из литой заготовки по технологии, которая обычно предназначена для линз, изготовленных по рецепту. Линзы также отличаются специально разработанным покрытием AquaDura® Vision Pro, разработанным в области спортивной оптики и профессиональной фотографии. Это ахроматическое антибликовое покрытие обеспечивает невидимую защиту от обратных отражений без обычного цветового эффекта. Оно защищает от воды, грязи и повреждений, предотвращает запотевание и облегчает очистку от отпечатков и пятен. Все линзы обеспечивают полную защиту от УФ-излучения; поляризованные линзы фильтруют вредные компоненты света, такие как блики и поверхностные отражения.

Комплект поставки: