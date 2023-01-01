Описание

Книга выдающегося российского фотографа Игоря Мухина посвящена отечественным open air фестивалям. Вошедшие в книгу фотографии сделаны автором с период с 2005 по 2016 год более чем на двадцати фестивалях, среди которых «Нашествие», «Пустые Холмы», Outline и другие.

О книге

«Альбом черно-белых снимков не претендует на основательную летопись или исследование самого явления. Скорее, это визуальный гимн внутренней свободе и способности радоваться жизни». Известия, 23 августа 2017 г.

«... Моё знакомство с фестивалями open air началось с выездного мастер-класса, приключение и отдых на природе манил, формат мероприятия каждый год напоминал о себе красивейшими сетевыми фотографиями с паутинками на рассвете, с загадочными красивыми людьми с дредами на фоне палаток». Игорь Мухин

«... Распад приличий, спад напряжения, которое не позволяет возникнуть распахнутому в течение рабочей недели и с которым связан досуг людей на фотографиях Мухина, заставляет гадать об их будничных занятиях, об их статусе, который может быть любым, хотя, как правило, кажется маргинальным. Возможно, они работают менеджерами, чиновниками, возможно учеными, продавцами, разнорабочими, программистами, убийцами, ворами и милиционерами; возможно, впрочем, что они не работают совсем, а уик-энд — это состояние, которое не ограничено выходными». Александра Новоженова

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