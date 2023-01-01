Описание

«Москва. Light» — проект, который отражает эксперимент длиной в 10 лет, представляя результаты фланерства автора с четко различаемыми хештегами #постановка и #наблюдения, #обнаженное и #скрытое, #город и #квартира.

«Москва. Light» — очень свободный калейдоскоп десятилетия в формальных координатах столицы, где, как и предполагает классическое «культурное» определение «базы данных», все элементы намеренно представлены вне какого-либо порядка. Это НЕистория, Нерассказ, НЕкнига в привычном смысле.

Грамматически-визуальные «парадигмы» анонимных обнаженных тел, переполненных или пустых улиц, домашних интерьеров или урбанистических ландшафтов — почти все лишены четкой привязки ко времени — самостоятельно складываются зрителем в панораму города, где возможно все.

Ольга Бубич, фотокритик, ревьюер фотокниг.