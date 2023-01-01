Фотоальбом Мухин И. «Москва Light»
Код товара : УТ-00064099
Артикул : 8549
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Описание
«Москва. Light» — проект, который отражает эксперимент длиной в 10 лет, представляя результаты фланерства автора с четко различаемыми хештегами #постановка и #наблюдения, #обнаженное и #скрытое, #город и #квартира.
«Москва. Light» — очень свободный калейдоскоп десятилетия в формальных координатах столицы, где, как и предполагает классическое «культурное» определение «базы данных», все элементы намеренно представлены вне какого-либо порядка. Это НЕистория, Нерассказ, НЕкнига в привычном смысле.
Грамматически-визуальные «парадигмы» анонимных обнаженных тел, переполненных или пустых улиц, домашних интерьеров или урбанистических ландшафтов — почти все лишены четкой привязки ко времени — самостоятельно складываются зрителем в панораму города, где возможно все.
Ольга Бубич, фотокритик, ревьюер фотокниг.
- Автор: Игорь Мухин
- Издатель: Treemedia
- Год: 2019
- Язык: русский
- Твердая обложка
- ISBN: 9789526920948
- Тираж: 300
- Размеры: 24.5 х 17.5 х 2.3 см
- Вес: 1060 г
- Возрастные ограничения: 18+