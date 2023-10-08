Объектив Зенит МТО-500 500mm f/8 (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00070667
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-08
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, эпизодические загрязнения.
9 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Винтажный советский объектив из эпохи плёночной фотографии с характерной картинкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3, царапины и потёртости корпуса, эпизодические загрязнения.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.