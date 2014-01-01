Описание

Стандартный светосильный объектив Зенитар-N 1,2/50s (байонет Nikon F) с многослойным покрытием, предназначенный для цифровых зеркальных фотокамер Nikon (кроп-фактор 1,5х) . Девятилепестковая диафрагма объектива имеет почти правильную круглую форму, что даёт возможность получать эффектно размытый фон. Высокая постоянная светосила гарантирует удобство работы, обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и даёт превосходные результаты при съёмке с недостаточным освещением, например в помещении.

Линзы объектива выполнены с многослойным просветлением, которое эффективно предотвращает блики и отражения, нередко искажающие изображения, полученные при помощи цифровых фотокамер. Объектив передаёт высокое качество изображения с равномерной яркостью, резкостью и чёткостью, высоким контрастом и точной цветопередачей.

Небольшие габариты и масса, а также байонетное соединение с фотокамерами различного типа создают удобства для любительской и профессиональной съёмки. Высокая светосила позволяет осуществлять съёмку при слабом освещении и получать чёткие фотографии. Объектив станет хорошим помощником в области портретной и пейзажной съёмки. Предназначен для съёмки при температурах от -15 до +45°С.

Если Вы заметите в линзах объектива отдельные пузыри или другие инородные включения, не беспокойтесь! Эти пузыри и включения совершенно не влияют на качество изображения.

Купленный Вами объектив может внешне незначительно отличаться от приведенного на фото, так как в процессе производства объективов постоянно совершенствуется их внешнее оформление и эксплуатационные характеристики.