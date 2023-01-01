Фотоальбом Мирам elite 15x23 см 100 фото "Металлик 6" с кармашками
Код товара : УТ-00016733
Артикул : 97626
990 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Альбом для фотографий 15x23 см, 100 фото (100 стр.), бумажные листы в прошитом переплете, крепление фотографий пластиковые кармашки. 3 варианта обложки