Фотоальбом Мирам Elite 10 x 15 см 36 фото, мягкая обложка
Код товара : УТ-00030522
Артикул : 46036
90 ₽
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Характеристики
Описание
Недорогой мини-фотоальбом с кармашками для 36 фотографий формата 10 х 15 см. Можно разместить фотографии с путешествия или отдыха и подарить вместе с альбомом. Пластиковая обложка, пластиковые белые страницы. Обложку можно заменить на вашу фотографию. Несколько цветовых вариантов в ассортименте.