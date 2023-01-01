Недорогой мини-фотоальбом с кармашками для 36 фотографий формата 10 х 15 см. Можно разместить фотографии с путешествия или отдыха и подарить вместе с альбомом. Пластиковая обложка, пластиковые белые страницы. Обложку можно заменить на вашу фотографию. Несколько цветовых вариантов в ассортименте.