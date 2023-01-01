Фотоальбом Мирам elite 10x15 см 300 фото, "Металлик 4" с кармашками
Код товара : УТ-00016726
Артикул : 97431
1 290 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом для фотографий 10х15 см, 300 фото (100 стр.). Бумажные листы в книжном переплёте, крепление фотографий пластиковые кармашки. 3 варианта обложки в ассортименте. Поля для подписей.