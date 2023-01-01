Фотоальбом Мирам elite 10x15 см 200 фото, "кошки и собаки" с кармашками
Код товара : УТ-00016725
Артикул : 22325
890 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом для фотографий 10x15 см, 200 фото (100 стр.), бумажные листы в книжном переплёте, крепление фотографий пластиковые кармашки. 3 варианта обложки. Карточки для подписей.