Фоторамка Мирам А4 21х29.7 см, клен (504150-A4)
Код товара : УТ-00052696
Артикул : 504150-A4
250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Светло-коричневый деревянный багет с позолотой, минеральное стекло. Рамка снабжена проушиной для установки на стену.