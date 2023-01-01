Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo двухцветная классика
Код товара : 00000055906
Артикул : 94131
1 590 ₽
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Характеристики
Описание
Наименование: Фотоальбом Мирам-elite 10x15, 300 фото, 92131
Производитель: Мирам
Формат фотографий: 10x15 (10.2x15.2) см
Количество фотографий: 300 шт.
Материал обложки: кожзаменитель
Цвет страниц: белый
Цвет обложки: черный / зеленый / красный
Тип альбома: альбом с карманами
Стиль альбома: классический
Вес: 1000 гр.