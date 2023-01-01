Эта коллекция фотоальбомов выделяется эксклюзивными дизайнами и материалами. При производстве альбомов этой коллекции применяются различные виды искусственной кожи, современных пластиков, натуральная кожа, замша и модные ткани. Для отделки используются многоцветная шелкография и тиснение, прошивка и сложная ручная аппликация. Эти альбомы отличаются наиболее надёжными методами крепления страниц и использованием бескислотной бумаги большой плотности для изготовления листов.