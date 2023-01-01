Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 200 фото Memo, двухцветная классика
Код товара : 00000055914
Артикул : 94125
1 090 ₽
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Характеристики
Описание
Серия: 921
Тип обложки: делюкс
Тематика: классика
Размер фото: 10х15 см
Место для записей: есть
Количество фото на странице: 2
Кол.фото: 200
Кармашки/страницы: бумажные
Количество в упаковке: 1/12 шт.
Тип переплета: книжный