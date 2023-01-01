Фотоальбом Мирам 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранж/синий
Код товара : УТ-00045617
Артикул : 94142
1 790 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
500 фото
Описание
Альбом с кармашками для 500 фотографий формата 10х15 см. Страницы бумажные, без полей для подписи.
Тип крепления страниц: кольца.