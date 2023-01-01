Описание

Moza Nano SE можно рассматривать как гибрид простой селфи-палки и электронного стабилизатора: у этой модели всего один мотор, который выравнивает ваш телефон по горизонту. Поэтому, если вы активно двигаетесь, она, конечно, не сможет на 100% устранить покачивание изображения при съемке, однако, с учетом электронной стабилизации в телефоне, получается довольно неплохо. Модель очень компактна и проста в использовании. Благодаря телескопической алюминиевой ручке Nano SE раскладывается до 69 см. Основание рукоятки также работает в качестве треноги. А еще в комплекте есть съемный Bluetooth пульт дистанционного управления: он позволяет переключаться между вертикальной и горизонтальной ориентацией кадра, запускать запись, делать снимки, а при съемке через приложение Moza Genie – еще и пользоваться зумом.

Благодаря телескопической конструкции вам не нужно постоянно держать руку в вытянутом положении, вы также можете с легкостью снимать групповые автопортреты, поднимать телефон высоко над головой или снимать от уровня земли. Moza Nano SE обеспечивает высокую отзывчивость: из-за отсутствия моторов у нее нет такого явления как некоторая «задумчивость» обычных стабилизаторов при повороте или наклоне.

Многие не хотят покупать трехосевые стабилизаторы, по многим причинам: они слишком дорогие, слишком громоздкие, слишком заметные, их нужно осваивать, запоминать, какая кнопка что делает... Здесь же все максимально просто: справиться с таким устройством так же легко, как с обычной палкой. А благодаря низкой цене позволить себе Moza Nano SE может практически любой, кто любит фотографировать и снимать видео на телефон.

При загрузке приложения Moza Genie вы также сможете пользоваться зумом камеры и такими режимами как интервальная съемка (тайм-лапс), съемка с двойной экспозицией, съемка с длительной выдержкой, а также «подсмотреть» шаблоны-подсказки для создания эпических видео.

Технические характеристики

Вес телефона: 140 - 280 г

Ширина телефона: 50-90 мм

Диапазон вращения: 270°

Длина со сложенной рукояткой: 33 см

Длина с вытянутой рукояткой: 69 см

Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор, около 10 часов работы

Зарядка: через USB-C порт

Размеры: 17.3 х 6.1 х 6 см

Вес: 250 г

Пульт дистанционного управления:

Bluetooth 2.4 ГГц

Дальность действия: 10 метров

Питание: батарейка 2032

Что в комплекте: