Стабилизатор Moza Nano SE, черный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068293
Артикул : б/у-НМ 2023-06-27
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости на коробке
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133293
Moza Nano SE можно рассматривать как гибрид простой селфи-палки и электронного стабилизатора: у этой модели всего один мотор, который выравнивает ваш телефон по горизонту. Поэтому, если вы активно двигаетесь, она, конечно, не сможет на 100% устранить покачивание изображения при съемке, однако, с учетом электронной стабилизации в телефоне, получается довольно неплохо. Модель очень компактна и проста в использовании. Благодаря телескопической алюминиевой ручке Nano SE раскладывается до 69 см. Основание рукоятки также работает в качестве треноги. А еще в комплекте есть съемный Bluetooth пульт дистанционного управления: он позволяет переключаться между вертикальной и горизонтальной ориентацией кадра, запускать запись, делать снимки, а при съемке через приложение Moza Genie – еще и пользоваться зумом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: стабилизатор, коробка
Гарантия 90 дней.