Описание

Код товара: 133293

Moza Nano SE можно рассматривать как гибрид простой селфи-палки и электронного стабилизатора: у этой модели всего один мотор, который выравнивает ваш телефон по горизонту. Поэтому, если вы активно двигаетесь, она, конечно, не сможет на 100% устранить покачивание изображения при съемке, однако, с учетом электронной стабилизации в телефоне, получается довольно неплохо. Модель очень компактна и проста в использовании. Благодаря телескопической алюминиевой ручке Nano SE раскладывается до 69 см. Основание рукоятки также работает в качестве треноги. А еще в комплекте есть съемный Bluetooth пульт дистанционного управления: он позволяет переключаться между вертикальной и горизонтальной ориентацией кадра, запускать запись, делать снимки, а при съемке через приложение Moza Genie – еще и пользоваться зумом.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: стабилизатор, коробка

Гарантия 90 дней.