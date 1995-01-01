Описание

Moza AirCross 2 – новый электронный стабилизатор, облегченная версия Moza Air 2, которая хорошо подходит для беззеркальных и средних зеркальных камер (вплоть до Canon 5D серии). Широкая поперечная скоба позволяет устанавливать даже BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K. Для удобства балансировки каждая из осей запирается отдельно.

AirCross 2 Professional Kit вдобавок к стандартной комплектации включает мотор iFocus (можно поставить на кольцо фокусировки или зума), а также держатель для телефона в башмак камеры (телефон необходим для активации отслеживания объектов) и дополнительную площадку типа Arca Swiss.

Стабилизатор поддерживает соединение с современными камерами большинства брендов, включая Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm и Nikon (подробная информация: на стр. 8 руководства).

AirCross 2 поддерживает установку привода Follow Focus (1 или 2), которые продаются отдельно. В случае установки 2 приводов переключение между ними осуществляется кнопкой на боковом колесе. Таким образом вы можете управлять не только фокусом, но и зумом или диафрагмой объектива (попеременно).

Режим поперечного вращения («бочки») теперь может работать автоматически, нет необходимости все время держать палец на джойстике (удобно, если вы используете камеру на удлинительной рукоятке). Вы можете редактировать скорость вращения и угол наклона.

Новинкой является вертикальный режим работы, реализуемый с помощью площадки L-bracket (наиболее актуально для фото-панорам).

Новинкой является функция дублирования движения со смартфона: стабилизатор использует данные гироскопа мобильного телефона. Также есть функция автоматического трекинга объекта через смартфон (при установке телефона в башмак камеры).

Аккумулятор заряжается по USB, без необходимости разбирать стабилизатор. Зарядное устройство мощностью 18 Вт (не входит в комплект) завершает зарядку за 1.5 часа. Емкости аккумулятора хватает примерно на 12 часов работы.

Благодаря яркому OLED дисплею, джойстику, боковому колесу и другим органам управления, использовать Moza AirCross 2 довольно просто.

Характеристики:

Вес: 950 г (только корпус), 1050 г (с батареей)

Нагрузка: min 300 г, max 3200 г

Ограничитель вращения: нет, все оси 360°

Беспроводная связь: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.2 LE (сопряжение со смартфоном)

Вход USB: USB-C (зарядка)

Питание для аксессуаров: 3 выхода Multi-CAN 4 pin

Базовая комплектация:

Стабилизатор, тренога, аккумулятор, L-образная площадка, обычная быстросъемная площадка, поддержка для объектива, Manfrotto Quick Release Base, 2 стержня для установки Follow focus, кабель для зарядки, кабели для соединения с камерой (6 шт.), винт 1/4", винт 3/8", чехол, инструкция (англ. яз.)

Список совместимых камер: по ссылке

Гарантия производителя.

На стабилизатор: 1 год, на аккумуляторы: 6 месяцев.