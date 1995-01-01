Описание

Обновленная версия стабилизатора Moza Air 2 отличается набором улучшений в области эргономики и удобства управления стабилизатором, сохраняя достаточно доступную цену (для своего класса). Все 3 оси теперь снабжены отдельными блокираторами, что облегчает процесс балансировки, стабилизатор также меньше болтается при транспортировке.

Форма стабилизатора классическая, с одной длинной рукояткой. Как и ранее, для установки камеры Moza использует систему из двух площадок, которая позволяет на балансировать камеру каждый раз, когда вы снимаете и устанавливаете ее на стабилизатор. Верхняя площадка - стандарта Manfrotto 500-й серии, так что если вы также используете штативы или моноподы Manfrotto, то вам не придется заменять площадку. Air 2S относится к «тяжеловесам» – на него можно легко установить крупные камеры, включая габаритные Blackmagic (BMPCC4K, BMPCC6K), зеркальные камеры с батарейными ручками, видеокамеры и так далее. Обратите внимание, что минимальный вес камеры должен быть не ниже 500 г (при необходимости можно использовать грузики-утяжелители).

Боковое колесико можно использовать для разных функций: вращение или наклон камеры, ручная фокусировка (при наличии внешнего мотора). Для максимально плавного вращения колесу добавлена маленькая выдвижная ручка, которая позволяет делать любое количество оборотов (без нее вам пришлось бы перехватывать колесо, чтобы не вывернуть кисть) – довольно изящное решение, до которого пока не додумались другие бренды. Moza выпускает моторы Follow Focus в двух вариантах: iFocus и iFocus-M. Первый вариант – в металлическом корпусе с внешними антеннами. Второй вариант - в пластиковом корпусе с внутренней антенной. Оба поддерживают беспроводное управление на расстоянии до 100 метров (при наличии пульта ДУ, продается отдельно).

Также к уникальным возможностям Moza Air 2 и Air 2S следует отнести 2 выхода постоянного тока: 7.8 и 16.8 Вольт. Через первый можно подключить адаптер (фальш-батарею) для постоянного питания большинства зеркальных и беззеркальных камер. Гнездо 16.8В можно использовать для постоянного питания мониторов и монитор-рекордеров Atomos (все серии, от Shinobi до Ninja и Shogun). Таким образом, вы можете одновременно раздавать питание со стабилизатора и на камеру, и на внешний монитор, что, конечно, очень удобно. Через гнездо 16.8В также можно осуществлять питание камер Blackmagic (BMPCC4K, BMPCC6K) и некоторых других профессиональных моделей. При подключении камеры по USB кабелю стабилизатор выдает ток 5В 1А – с камерами Sony это можно использовать для продления времени съемки, если не заниматься подключением батарейных адаптеров.

Для всего перечисленного вам понадобится много энергии, и это запас есть: Moza обещает до 20 часов работы на одном заряде (16 часов у предыдущей модели). Сама зарядка также стала быстрее: от 0 до 100% примерно за 2 часа (вместо 5 часов у Air 2). Кроме того, новый стабилизатор может работать с постоянным питанием от USB-С разъема, который располагается сбоку у основания рукоятки (так что кабель не будет сильно мешаться во время съемки). В отличие от Air 2, аккумуляторный блок теперь встроен в рукоятку, вам не нужно доставать батареи для зарядки. Зарядное устройство, к сожалению, не идет в комплекте, но вы можете использовать любое универсальное ЗУ с USB выходом.

Из улучшений эргономики: справа на корпусе добавлен холодный башмак и штативное гнездо 1/4"-20 с парой отверстий поменьше (М4) рядом. Сюда отлично встанет небольшой шарнирный кронштейн для крепления монитора, или приемник для радиомикрофона, или они оба одновременно. Сзади рядом с «курком» добавили розеточное крепление стандарта ARRI: можно установить дополнительную рукоятку или какой-либо съемный адаптер для быстрой установки стабилизатора на кран или другое аналогичное крепление.

Значительно расширен список камер, с которыми поддерживается дистанционное управление с рукоятки, теперь в него входит большинство современных камер Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm, а также отдельные модели Nikon, Blackmagic и Z-Cam. Чтобы посмотреть весь список, нажмите кнопку «Инструкция».

Приложение для смартфонов обладает тем же функционалом, что и ранее. Наиболее интересная функция – это Mimic Control, когда вы наклоняете и вращаете телефон, а подвес повторяет те же движения с той же скоростью. Таким способом можно дистанционно управлять камерой, когда она установлена на штатив, журавль, или другое подобное крепление. Функция выделения объекта на экране телефона и последующего слежения за ним – второй обязательный атрибут для каждого стабилизатора, здесь она тоже есть.

Характеристики

Минимальная нагрузка: 500 г

Максимальная нагрузка: 4200 г

Вращение по оси крена (Roll): +240° ~ -100°

Вращение по оси продольного наклона (Tilt): +180° ~ -95°

Вращение по оси панорамирования: 360°

Питание: литий-ионный аккумулятор Li-ion 4S

Емкость: 3200 мАч

Напряжение: 14.8 В

Время работы на одном зарядке: до 20 ч

Время зарядки: 2 ч при использовании зарядного устройства 30 Вт (12 В 2.5 А)

Зарядка во время использования: есть

Выходы питания: 5В 1А (USB) + DC 2.0 7.8 В 1А + DC 5521 16.8В 1А

В 1А + DC 5521 16.8В 1А Подключение к смартфону: Bluetooth 5.0

Комплектация:

Стабилизатор

Съемная площадка

Поддержка объектива

Рукоятка-тренога

Направляющий стержень для Follow Focus мотора

USB-C кабель

Кабели для управления камерой: Mini USB, Micro USB, Multi USB, Panasonic 2.5 мм

Мягкая сумка

Зарядное устройство не входит в комплект.