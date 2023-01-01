Кабель More Choice K61Sa Smart USB 3.0A для Type-C Magnetic 1м (Dark Grey)
Код товара : УТ-00047053
Артикул : K61Sa
199 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Сила тока: 3.0 А
Ускоренный заряд: передача данных и зарядка девайсов происходит в несколько раз быстрее обычного провода
Разъем: отсоединяемый на магните
Кабель: круглый, плотный, прочный, гибкий
Наружное покрытие: тканевая оплетка
Длина: 1 м
Комплектация: Дата-кабель USB 3.0A, мини-каталог, коллекционная карта , игральные кубики
Цвета: Black, Red, Dark Grey, Gold, Silver