Кабель More Choice - незаменимый аксессуар, без которого трудно обойтись. При помощи этого кабеля осуществляется подключение любых портативных устройств к компьютеру для синхронизации или же к зарядному устройству. Кабель выполнен из материалов высокого качества, что гарантирует быструю передачу данных и безопасную зарядку. Главное достоинство этого дата-кабеля заключается в его универсальности, это позволяет подключить его к любому технически сложному устройству, оснащенному разъемами USB и type-C.