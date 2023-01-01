Кабель More Choice K41Si Smart USB 2.4A для Apple 8-pin 1м (Black)
Код товара : УТ-00047095
Артикул : K41Si
199 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Сила тока: 3.0 А
Длинный коннектор
Ускоренный заряд: передача данных и зарядка девайсов происходит в несколько раз быстрее обычного провода
Кабель: плоский, плотный, прочный, гибкий.
Наружное покрытие: тканевая оплетка
Длина: 1 м
Комплектация: Дата-кабель USB 3.0A, мини-каталог, коллекционная карта , игральные кубики
Цвета: Black, Red Black