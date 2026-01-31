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Объектив Mitakon Speedmaster 65mm F1.4 Fujifilm GF-Mount (состояние Like new) (б/у)

  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
  • Speedmaster 65mm F1.4 Hasselblad X (состояние Like new)
Код товара:УТ-00091114
Артикул:б/у-РнД 2026-01-31/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 156114

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового, без дефектов.
Пробег:
S/n: 01683
Комплектация: Обьектив, крышка передняя и задняя, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев

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