Объектив Mitakon Speedmaster 65mm F1.4 Fujifilm GF-Mount (состояние Like new) (б/у)
Код товара:УТ-00091114
Артикул:б/у-РнД 2026-01-31/4
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаHasselblad X
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: 156114
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового, без дефектов.
Пробег:
S/n: 01683
Комплектация: Обьектив, крышка передняя и задняя, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев
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