Объектив Mitakon Speedmaster 65mm F1.4 Fujifilm GF-Mount (состояние Like new) (б/у)

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Код товара: УТ-00091114 Артикул: б/у-РнД 2026-01-31/4 Код товара: УТ-00091114 Артикул: б/у-РнД 2026-01-31/4 Объектив, система Hasselblad X Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 156114 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние нового, без дефектов.

Пробег:

S/n: 01683

Комплектация: Обьектив, крышка передняя и задняя, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев



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Состояние: Состояние нового, без дефектов.

Пробег:

S/n: 01683

Комплектация: Обьектив, крышка передняя и задняя, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев



---



🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из 36 розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте! Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.