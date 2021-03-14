Объектив Mitake MC 75-150/3.9 for Canon FD (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00049900
Артикул : б/у-Н1 КС 2021-03-14
Причина уценки:
Без значительных следов эксплуатации
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 114900
длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием для 35мм зеркальных камер.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: крышки
Гарантия 14 дней.