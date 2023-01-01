Описание

Компактный накамерный микрофон-пушка Mirfak N2 является хорошим вариантом для записи видеоблога или онлайн-конференции. Он не занимает много места, легко подключается к камере, телефону или компьютеру (в комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS для фотоаппаратов / видеокамер и 3.5 мм TRRS для мобильных устройств и ПК), не требует зарядки или регулярной замены батарей. Благодаря кардиоидной направленности капсюля значительно снижается уровень посторонних шумов, а меховая ветрозащита эффективно справляется с шумом ветра при записи на открытом воздухе.

Микрофон выполнен в прочном металлическом корпусе, который также обеспечивает экранирование от радиоволновых и электромагнитных помех. Микрофонное гнездо позолоченное, а кабель является съемным: при необходимости вы можете подключить более длинный кабель или АЦП адаптер с выходом USB или Lightning. В комплекте идет антивибрационный подвес, который изолирует микрофон от звуков, идущих от корпуса камеры (стуки, щелчки и так далее). Подвес можно установить как в стандартный башмак для аксессуаров, так и на штативный винт 1/4"-20.