Микрофон Mirfak N2, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00051589
Артикул : N2
2 250 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от камеры
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от камеры
Тип микрофона
Пушка
Чувствительность
-36 дБ +/- 3 дБ
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Комплектация
микрофон, крепление, кабель TRS - TRS, кабель TRS - TRRS, меховая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
100
Приемник
Питание
от камеры
Описание
Компактный накамерный микрофон-пушка Mirfak N2 является хорошим вариантом для записи видеоблога или онлайн-конференции. Он не занимает много места, легко подключается к камере, телефону или компьютеру (в комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS для фотоаппаратов / видеокамер и 3.5 мм TRRS для мобильных устройств и ПК), не требует зарядки или регулярной замены батарей. Благодаря кардиоидной направленности капсюля значительно снижается уровень посторонних шумов, а меховая ветрозащита эффективно справляется с шумом ветра при записи на открытом воздухе.
Микрофон выполнен в прочном металлическом корпусе, который также обеспечивает экранирование от радиоволновых и электромагнитных помех. Микрофонное гнездо позолоченное, а кабель является съемным: при необходимости вы можете подключить более длинный кабель или АЦП адаптер с выходом USB или Lightning. В комплекте идет антивибрационный подвес, который изолирует микрофон от звуков, идущих от корпуса камеры (стуки, щелчки и так далее). Подвес можно установить как в стандартный башмак для аксессуаров, так и на штативный винт 1/4"-20.